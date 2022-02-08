Datça'da bahar havası: Badem ağaçları çiçek açtı

08 Şubat 2022 Salı, 16:28

Datça’da soğuk ve yağışlı geçen günlerin ardından güneşin yüzünü göstermesiyle doğa yeniden canlandı. Yaklaşık 10 gün önce kar yağışının etkili olduğu ilçede badem ağaçları çiçek açtı.

Havaların ısınmasıyla birlikte tarihi Antik Knidos Kenti yolu ile Hızırşah, Reşadiye, Yaka ve Yazı mahallelerinde de ağaçlar çiçek açtı.

“Datça'nın yazı da kışı da bir başka güzel oluyor”

Datça'da yaşayan 32 yaşındaki makine mühendisi Serkan Gün, kır lalelerinden sonra badem ağaçlarının da çiçek açtığını söyledi.

Gün, “Datça'ya artık bahar geldi. Soğuk kış günlerinin ardından güneşin yüzünü göstermesi insanı mutlu ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde halen kış mevsimi hüküm sürerken burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Üç yıldır buradayım. Datça'nın yazı da kışı da bir başka güzel oluyor” dedi.