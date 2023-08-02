Dava süreci devam ederken Cengiz Holding'den Kazdağları'nda ağaç kıyımı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 21:50

Güncelleme: 02.08.2023 - 21:50

Kazdağları Kardeşliği tarafından yapılan açıklamada, bakır madeni projesine karşı açılan dava sürmesine rağmen Cengiz Holding'in yol ve şantiye sahası için ağaç katliamına başladığı bildirildi. Cengiz Holding, dava süreci devam etmesine rağmen Halilağa Bakır Madeni Projesi kapsamında Kazdağları‘nda ağaç kıyımına başladı.

Akbelen'de katliam sürerken Cengiz Holding Kazdağları'nı tahrip etmeye başladı.

Maden projesine karşı açtığımız ilk davayı kazanmamıza ve 2. dava devam etmesine rağmen şirket ormanda yol ve şantiye sahası için ağaç katlediyor!

Kazdağları'ndan #DefolCengiz pic.twitter.com/uaTl41dnon — Kazdağları Kardeşliği (@KazdaglarK) August 2, 2023

İKİNCİ DAVA DEVAM EDİYOR

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre; Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi‘ne karşı ekoloji savunucuları tarafından açılan ilk dava doğanın lehine sonuçlanırken ikinci dava devam ediyor. Kazdağları Kardeşliği, dava sürecinde projeye ilişkin herhangi bir faaliyet yapılmaması gerekmesine rağmen Cengiz Holding’in ormanda yol ve şantiye sahası için ağaç kesimine başladığını bildirdi.

Ekoloji aktivistleri, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Akbelen‘de katliam sürerken Cengiz Holding Kazdağları’nı tahrip etmeye başladı. Maden projesine karşı açtığımız ilk davayı kazanmamıza ve 2'inci dava devam etmesine rağmen şirket ormanda yol ve şantiye sahası için ağaç katlediyor! Kazdağları’ndan #DefolCengiz"

NE OLMUŞTU?

Cengiz Holding, 21 Şubat’ta Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi için ÇED raporuna rağmen aykırı bir şekilde sondaj faaliyetleri gerçekleştirmişti.

Alınan bilirkişi raporu, çevre örgütlerinin lehine çıkmıştı. Yöre halkı da proje için üç ayrı su kaynağı öngörülmesi sonrası projeye yoğun bir tepki göstermişti. Ayrıca ÇED’de sondaja da izin verilmemişti. Çan Çevre Derneği’nden Ümran Aydın “Bir bölgenin suyunu komple kesmek çok büyük bir haksızlık ve asla kabul edilemeyecek bir durum” diyerek projenin bölgedeki su kaynaklarına ve vatandaşa maliyetinin boyutuna dikkat çekmişti.

Bölge halkının açtığı dava sonucunda 6 Aralık’ta Çanakkale 1’inci İdare Mahkemesi kararı iptal etmiş, şirket ise proje için yeniden başvurmuştu. Bakanlık iptal edilen proje için 14 Mart tarihinde yeniden ‘ÇED olumlu’ kararı vermişti.

Mayıs 2023’te Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Cengiz Holding’in Kazdağları’ndaki Halilağa Bakır Madeni Projesi için 2009/7 sayılı genelge doğrultusunda ikinci kez verilen “ÇED Olumlu Raporu”na karşı dava açmıştı.