Pablo Mari kimdir? Pablo Mari'nin sağlık durumu nasıl?

28 Ekim 2022 Cuma, 10:10

Pablo Marí Villar 31 Ağustos 1993 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Mallorca'nın altyapısında yetişti. Pablo Mari ilk profesyonel maçına Mallorca forması ile 17 yaşında çıktı.

PABLO MARİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2 Eylül 2013'te Marí, Gimnàstic de Tarragona ile sözleşme imzaladı. Marí ilk profesyonel golünü 30 Ağustos 2015'te attı. Marí, 5 Ağustos 2016'da Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu. Bir gün sonra Girona FC'ye sezonluk bir anlaşmayla kiralandı. 11 Temmuz 2019'da Flamengo'ya transfer oldu. Kasım ayında, büyük Güney Amerika kulüp yarışması olan Copa Libertadores'i kazanan ilk İspanyol oldu. 29 Ocak 2020'de Marí, İngiltere Premier Ligi kulübü Arsenal'e sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 3 Aralık 2020'de Marí, Arsenal formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'i 4-1 yendikleri maçta attı .20 Ocak 2022'de Marí, Serie A kulübü Udinese'ye 2021-22 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı . [31]

11 Ağustos'ta yeni yükselen Serie A takımlarından Monza'ya kiralandı .

PABLO MARİ EVLİ Mİ?

Pablo Mari, Veronica Chacon ile evlidir. Çiftin bir oğulları vardır.

PABLO MARİ NEDEN BIÇAKLANDI?

Saldırı, Milano'nun dışındaki bir süpermarkette yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti.

Saldırganın süpermarket rafından aldığı bıçakla "rastgele" müşterileri yaraladığı aktarıldı. Bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri de Pablo Mari'ydi.

PABLO MARİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pablo Mari uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Pablo Mari'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.