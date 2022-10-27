Çetin Alp kimdir, ne zaman öldü? Çetin Alp'in eşi ve çocukları kimdir?

27 Ekim 2022 Perşembe, 15:03

Çetin Alp, 1947 Malatya'da doğdu. Müzik ariyerine 1970'lerdeki Altın Ses yarışmasındaki birincilikle başladı. Bu yıllarda Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı bir Yunanca şarkıyı 45'lik olarak yayımladı. Yurdaer Doğulu ve Zekai Apaydın orkestralarıyla birlikte çalışmalar yaptı.

Çetin Alp, Kısa Dalga Vokal Grubu ile Türkiye'yi 1983 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Opera şarkısı ile temsil etti. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı müziğini ise Buğra Uğur'un yaptığı "Opera" adlı şarkı yarışmada sonuncu oldu.

ÇETİN ALP'İN ÖZEL YAŞAMI

Alp, ilk evliliğini Ergül Kuğuoğlu ile yaptı. Bu evliliğinden Fulya (d.1970) ve Filiz adında iki kızı ve Ahmet Küçükarslan (d.1976) adında bir oğlu oldu. 2. evliliğini Şermin Küçükaslan ile yapan Alp, 19 Kasım 1982’de boşandı. Oyuncu Suna Yıldızoğlu ile 8 yıl süren bir beraberlik yaşadılar. Eurovision'un ardından Los Angeles'taki 'Dünya Şarkıcı Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Ayrıca 1990'da Bulgaristan'da düzenlenen 'Altın Orfe' yarışmasında birinci oldu.

ÇETİN ALP'İN ÖLÜMÜ

Uzun zamandır kalp sorunu yaşayan sanatçı, ölümünden birkaç yıl önce anjiyo olmuş ve kalp damarına stent takılmıştı, sanatçının tek böbreğinin olmaması nedeniyle ilaçla tedavisi de yavaş ilerliyordu. Türkiye'nin 2003'te kazandığı ilk zaferle ertesi yıl İstanbul'da yapılan 2004 Eurovision Şarkı Yarışmasının finalinden üç gün sonra evinde kalp krizi geçirerek öldü. Bir hafta önce Alp'le TRT'nin Eurovision vesilesiyle yaptığı söyleşide "Münih'te aldığı kötü sonucun kendisine mal edildiği için çok üzüldüğünü ve yıllarca kendine gelemediğini" anlatmıştı.