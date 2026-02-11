Davutoğlu, AKP'lilere sitem etti: 'Dakikalarca alkışlamıyor muydunuz beni?'

Yeni Yol Grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı döneminde yaptığı temasların çarpıtıldığını ifade etti.

"SİZ NEREDESİNİZ?"

Mavi Marmara süreci ve İsrail’e yönelik tutumunu hatırlatarak, "Epstein belgelerine" değinen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Allah şahit sizden korkmuyorum İsrail'den korkmadığımız gibi sizden de korkmuyorum. Ey iktidar sahipleri bu mücadeleyi beraber vermedik mi sizinle? Neden çıkıp da 'o bizim Dışişleri Bakanımızdı, neden ona saldırıyorsunuz?' deme ahlakını göstermiyorsunuz. Ben sizin Dışişleri Bakanınız değil miydim? AK Parti milletvekilleri bu TBMM Genel Kurulu'nda dakikalarca alkışlamıyor muydunuz beni? Neredesiniz, hangi köşeye sindiniz? Neden hakkı konuşmaz, hakka şahitlik etmezsiniz.

Cümle alem küffar üzerimize saldırmışken, o ahlaksız dosya ile benim adımı anmak için her türlü iftira atılırken siz neredesiniz? Kapalı kapılar ardında 'hocam işler iyiye gitmiyor, siz bıraktığınızda böyle değildi' demeyi biliyorsunuz. Çıkın ve konuşun, Müslümansanız konuşun, Türkseniz, Kürtseniz konuşun, insansanız konuşun ve 'bu Dışişleri Bakanı bizim Dışişleri Bakanımızdı, ahlakıyla, imanıyla, inancıyla Epstein dosyasında yer almadı, almayacak’ diye konuşun Allah'tan korkmazlar."

Ahmet Davutoğlu, sözlerini, "Yalan ve iftira üzerine kurdukları dünyayı yıkacağız. Yeni bir yolda mücadelemizi sürdüreceğiz" diye tamamladı.