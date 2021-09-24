Davutoğlu: “Neden İmralı’dan mektup getirdiniz?”

24 Eylül 2021 Cuma, 11:41

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Sivas’ta Sivil Toplum Örgütleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar;

‘MISIR İLE ANLAŞTI’

‘Dünya beşten büyüktür’ diyen Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, ‘Dünya Çin’den de büyüktür’ dedi. Erdoğan’ın artık Rabia işareti yapmadığını ve Rabia demediğine de dikkat çeken Davutoğlu, ‘Mısır ile anlaşmak için Rabia’dan vazgeçmiş görünüyorlar’ dedi.

NEDEN SEÇİM KAZANMAK İÇİN İMRALI’DAN MEKTUP GETİRDİNİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HDP’li Sezai Temelli’nin sözlerine yönelik verdiği tepkiyi eleştiren Davutoğlu, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, neden İstanbul seçimlerinde İmralı’dan mektup getirdiniz, sizin eylem olarak yaptığınızla Temelli’nin sözleri arasında ne fark var’ diye sordu.

Davutoğlu, ‘Siz İstanbul seçimlerini kazanmak için adres İmralı demiş oldunuz, Ankara’da İstanbul’da seçim kazanmak için adres İmralı demiş oldunuz bunun Temelli’nin sözlerinden ne farkı var’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” açıklamasına HDP’li Sezai Temelli, “Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” diyerek mesaj vermişti.