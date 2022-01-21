Davutoğlu'ndan çarpıcı 'yolsuzluk' çıkışı: 'AKP ile yolumuz işte burada ayrıldı'

21 Ocak 2022 Cuma, 12:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara'da bir araya gelmesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıklamalarda bulundu.

Elmadağ’da STK, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Davutoğlu'nun yolsuzluk çıkışı ise dikkat çekti. Davutoğlu, "Önce 128 milyar dolar uçtu, sonra da onu uçuran damat bakan... Şimdi geri getirmeye çalışıyorlar. Damat bakan gitti ama ekibi hala iş başında. Cahil bir kadro. Şimdi bütün bunları tarumar etmiş olabilirler. Nereden bulacağız kaynağı biliyor musunuz? Bunların zengini zengin eden, her gün milletin kanını emen bütün yolsuzluklarının hortumunu keseceğiz. Yolsuzluk kanallarının tümünü keseceğiz" dedi.

"NEREDE AYRILDI SİZİN YOLUNUZ DİYE SORUYORLAR"



"Nerede ayrıldı sizin yolunuz diye soruyorlar. İşte burada ayrıldı" diyen Davutoğlu, "Siyasete giren herkes mal beyanında bulunsun. 4 yıllık milletvekilliği bittiğinde bir daha bulunsun. Arada fark olmayacak. Bir devlet adamı ülkenin gençlerine baktığında kendi çocuklarıyla onlar arasında fark görmez dedim. Biz bunu dememişiz gibi bütün yakınlarını doldurdular. Bizimle birlikte liyakat gelecek. Adalet vicdan işidir, laf işi değildir" ifadelerini kullandı.