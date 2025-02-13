Dayakçı ‘eğitimciye’ ödül gibi atama

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:00

2016’da Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdürlük görevini yürütürken 13 yaşındaki 5 çocuğa şiddet uygulama suçuyla gündeme gelen Muhammet Fatih Zengin, Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını bizzat yaptığı ve Diyanet’in “haram” dediği Milli Piyango’nun 3.9 milyon TL bağış parasıyla inşa edilen lisede görev yapan Zengin, okuldan kaçtığı gerekçesiyle 5 çocuğu odasına çağırarak darp etmiş, “Dövdüm ama kötü dövmedim” diyerek suçunu itiraf etmişti.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Yaşanan şiddet olayıyla ilgili adli bir ceza almış mıdır? Okul müdürlüğü görevindeyken açıkça görevini kötüye kullanarak, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan çocukları darp etmiş biri bakanlık tarafından neden ödüllendirilmiştir?” sorularını yöneltti.