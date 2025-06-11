Dayakçı polisler belli ama işlem yapılmıyor

Sivil polislerin baskını sırasında ters kelepçeyle gözaltına alınıp darp edildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Ahmet S., Samet S., Gökhan K. ve Zafer Y. adaletı istiyor. Bursa’da polis ekipleri 4 Aralık 2024 tarihinde cezaevi kaçağı A.U’nun Zafer Y’ye ait dükkânda olduğuna yönelik ihbar üzerine adrese gitti. Sivil polisler dükkânında arama yaparken o sırada orada Zafer Y. ile birlikte Ahmet S., Samet S. ve Gökhan K. de bulunuyordu. Çıkan tartışma sonucunda polisler dörtlüyü ters kelepçeyle gözaltına alarak Bursa İlçe Emniyet Amirliği’ne götürdü.

Dörtlü, bir gün Emniyet’te kaldıktan sonra adliyede ifadeleri bile alınmadan adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Zafer Y., Ahmet S., Samet S. ve Gökhan K. serbest bırakılmalarının ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’nde suç duyurusunda bulundu; elleri arkadan ters kelepçeli olarak yüzüstü yere yatırılıp yüzlerine tekme ve yumruk atıldığını, sabaha kadar işkence gördüklerini öne sürdü.

Mağdurların ortak avukatı olan Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Kemal Özgür Yetkin, “Müvekkillerimi tanınmaz hale getiren kolluk görevlilerinin isimleri belli olmasına ve teşhis edilmelerine karşın haklarında dava açılmadı. Yine bu polisler hakkında idari herhangi işlem yapılmamış olup görevlerine devam etmektedirler. Bu kabul edilemez” dedi.