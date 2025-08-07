DEFAŞ'tan 'altın madeni arama' açıklaması

Koç Holding ile AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun (FERNAS) ortaklaşa kurduğu DEFAŞ, Kırşehir'de altın madeni aramak için proje hazırlamıştı.

Çevre Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme komisyonu toplantısında karar 3 ay sonraya ertelenmişti.

Söz konusu habere ilişkin DEFAŞ'tan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Kırşehir Projesi’nde siyanürle altın aranacağı hususu tamamen gerçek dışıdır. Kırşehir Altın Madeni Projesi’nde zenginleştirme yöntemi olarak baz metal madenciliğinde yaygın olarak kullanılan ve tüm baz metallerin (bakır, çinko, kurşun) zenginleştirme metodu olan flotasyon (köpük ile yüzdürme) metodu kullanılacaktır. Bu durum ÇED tanıtım dosyası ile ÇED raporunda detaylı olarak tariflenmiş ve gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında da yerel halk dahil tüm paydaşlarla defaten paylaşılmıştır. İddiaların aksine 14 değil, 5 açık ocağı kapsayan projede atık depolama uluslararası standartlar çerçevesinde yapılacak olup yönetmelikler dışında herhangi bir deşarj olmayacaktır. İddia edildiği gibi Seyfe Gölü’ne sınırı bulunmayan projede Kızılırmak’a bağlı herhangi bir akar üzerine ya da Kızılırmak yakınına atık barajı inşa edilmesi de söz konusu değildir. Bu bilgiler ilgili ÇED raporunda da detaylı bir şekilde yer almaktadır. Proje; ulusal mevzuatın yanı sıra Ramsar Sözleşmesi ve UNESCO’nun uluslararası çerçeveleri ile IFC’nin uluslararası standartları temel alınarak yürütülmektedir. Süreçlerimiz; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ulusal ve uluslararası mevzuatlarla uyumlu ve tüm paydaşlarla iletişim halinde ilerleyecektir" ifadeleri kullanıldı.