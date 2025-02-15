Değeri 655 milyon... Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 su kaplumbağası yakalandı!
Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı'nda kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 910 su kaplumbağasının ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve X-Ray taramasına sevk edildi.
Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 milyon Türk lirası olan 910 su kaplumbağası ele geçirildi.
Soruşturmanın Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde sürdüğü aktarıldı.
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