Değerli bilim insanı ve gazetemizin yazarı Erol Manisalı’nın üçüncü ölüm yıldönümü: ‘Öngörüleri doğrulandı’

Gazetemizin 25 yıllık köşe yazarı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Erol Manisalı üç yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Cumhuriyet’e konuşan ve Manisalı gibi birçok gazeteci, yazar ve askerin, Ergenekon soruşturmaları sürecinde gizli tanık beyanları ve üretilmiş delillerle suçlandığını anımsatan avukat Hüseyin Ersöz, “Erol hocanın cezaevinde rahatsızlanması sonrası nöbetçi hakimlik tahliyesine karar vermişti. Bugün yaşadığımız süreçte, sağlık sorunu yaşayan birçok ismin tutuklu olduğunu düşünürsek o dönemin dahi gerisinde olduğumuzu ifade etmek gerekir” dedi.

Ersöz, “O dönem ‘ülke bağırsaklarını temizliyor’, ‘darbelerle yüzleşiyor’ dahi denildi. Büyük sloganlarla toplumsal destek sağlanmaya, siyasilerin açıklamalarıyla soruşturmalara yön verilmeye çalışıldığı bir dönem yaşadık. O günlerin geride kaldığını düşünürken, benzer bir süreci yaşamak, bu ülkenin hukuk düzenine ve demokrasisine yapılan en büyük kötülük olabilir” ifadelerini kullandı.

‘UYARILARI GÜNCEL’

Manisalı’nın Türkiye’nin ulusal çıkarlarını savunan, Batı’nın yönlendirmelerine mesafeli duran düşünce çizgisini temsil ettiğinin altını çizen akademisyen Dr. Suzan Ezgi Kösalı da, “Ergenekon’da hedef alınan da aslında bu çizgiydi” tespitinde bulundu. Dr. Kösalı, “Manisalı’ya göre Kıbrıs, yalnızca bir ada değil; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik varoluşunun teminatıdır. Onun ‘Egemen eşitliğe dayalı kalıcı bir düzen’ vurgusu, bugün hâlâ masadaki en gerçekçi yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

‘YENİDEN OKUNMALI’

Manisalı’nın bakış açısının KKTC’deki seçimler, adada çözüm modellerine dair tartışmalar, jeopolitik gelişmeler ve TürkiyeKKTC ilişkilerinde yeniden şekillenen dengeler ışığında yeniden okunmayı hak ettiğini vurgulayan Dr. Kösalı, yazılarında sıkça altını çizdiği “ulusal irade ve strateji” kavramının ve “Kıbrıs’ın iç politikanın bir maşası haline sokulmaması” yönündeki uyarılarının güncel bir tema olduğunu ifade etti.

Dr. Kösalı, Manisalı’nın “Kıbrıs’ta ulusal direncin gösterilmemesi durumunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Ege’de çıkarlarının zedeleneceği” ve hatta “Kuzey Irak, Suriye ve Güneydoğu’daki olayların bir bütünün parçaları olduğu ve Kıbrıs adasının da bundan ayrı düşünülemeyeceği” yönündeki tespit ve öngörülerinin aradan geçen yıllarda bölgede artan askeri yığınaklar ve üsler, enerji diplomasisindeki dışlama hamleleri gibi hususlar nedeniyle doğrulandığını belirtti.

ERGENEKON KUMPASI

1997’den itibaren Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlayan Manisalı, Ergenekon soruşturması kapsamında, 13 Nisan 2009’da gözaltına alındı ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. 4 Haziran 2009’da cezaevinde rahatsızlık geçiren Manisalı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında, 5 Ağustos 2013’te dokuz yıl hapis cezası aldı. Manisalı’nın Türkiye-Avrupa ilişkileri ve uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler hakkında yazdığı birçok araştırması ve kitapları mevcuttur. Manisalı gazetemizdeki son yazısını 18 Ekim 2022’de kaleme aldı.