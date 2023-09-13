Değişmeyen tablo! Adıyaman’da deprem konutlarındaki ölümcül ihmaller bilimin dışlandığını gözler önüne serdi

Yayınlanma: 13.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 04:00

Deprem bölgesinde yapılması planlanan konutların ihaleleriyle ilgili tartışmalar sürerken, Adıyaman İndere’de bir deprem konutunun inşaatında çekildiği iddia edilen görüntüler ihmalleri gözler önüne serdi, denetimlere ilişkin akıllara soru işaretleri getirdi.

‘KUSURU SIVAMIŞLAR’

DİSK Dev Yapı-İş Sendikası’nın paylaştığı ve Emlak Konut GYO’nun deprem konutlarında çekildiği belirtilen görüntülerde duvar kalıpları sökülünce betonun taşıyıcı kolonlara ulaşmadığı ve demirlerin boşta kaldığı görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yaptırılan 4 milyar 104 milyon 961 bin TL’lik deprem konutu projesini ana firma Cevahir Yapı ve taşeron firma UNTD İnşaat şirketi üstleniyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Dev Yapı-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, “Yetkililer ‘depreme dayanıklı devasa konutlar yapıyoruz’ diyorlar ancak görüntülerden anladığımız kadarıyla bu doğru değil. Hatalı üretim yapılmış yerleri sıva ile kapatıp ‘uygun’ hale getirmişler. Siyasi propaganda yapmak için her şeyi alelacele yaptıkları için bu görüntüler ortaya çıkıyor” dedi.

‘AKP'YA YAKIN ŞİRKETLER’

Deprem konutlarının ihale sürecinin şeffaf yürütülmediğine dikkat çeken Demir, “Süreç doğru ilerlemiyor. İhaleler AKP’ye yakın şirketlere veriliyor. Bu da birçok soruna neden oluyor. Etkin denetim uygulanamıyor. Anladığımız kadarıyla işçilerin emeğinden kıstıkları gibi malzemeden de kısıyorlar” ifadelerini kullandı. CHP Adıyaman İl Başkanı ve aynı zamanda inşaat mühendisi olan Mehmet Sırrı Burak Binzet ise görüntülerin denetimsizliğin işareti olduğunu vurguladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kusurlu bloklar için yıkım kararı alındığını belirten Binzet, “İki blok için karar alındı. Adıyaman’da il merkezi dışında inşaat yapılacak bir alan yok. Bu inşaatın yapıldığı yer birinci ve ikinci derece fay hattının geçiş noktasında. Hiçbir statik araştırma ve zemin etütü yapmadan aceleyle inşaata başladılar” diye konuştu. Depremin ardından Adıyaman’da yönetmeliklerde değişiklik yapılmadan inşaata başlandığına işaret eden Binzet, “Adıyaman’ı yıkan yönetmeliklerle yeniden bu kenti inşa etmeye çalışıyorlar” dedi.

‘TAHKİKAT BAŞLATILDI’

Emlak Konut’un konuya ilişkin açıklamada söz konusu blokta kalıp kontrolünün yapıldığı savunuldu. Açıklamada, “Kalıp inşaatında sorunun olmadığı ancak kalıp sökümü sırasında dökülen betonun kusurlu olup imalat hatasına neden olduğu Emlak Konut teknik personeli ve saha müşaviri tarafından tespit edilmiştir. Hatalı imalatların tekrarlanmaması için beton santralinin reçetesinde yer alan malzemeler, reçete oranları hakkında gerekli önlemler alınmıştır. Hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma hakkında tahkikat başlatılmış olup, hatalı imalatın telafisi yüklenici firmaya rücu ettirilmiştir” dendi

