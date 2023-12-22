Dehşet anlar... Oğlunu 6 yerinden bıçakladı!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:29

Güncelleme: 22.12.2023 - 12:29

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde dehşet anlar yaşandı.

İddialara göre, Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 yerinden bıçakladı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Ağır yaralanan Sefa A., İskilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.