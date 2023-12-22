Dehşet anlar... Oğlunu 6 yerinden bıçakladı!
İskilip'te çıkan tartışmada Mustafa A. adlı kişi, oğlu Sefa A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Sefa A.'nın tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde dehşet anlar yaşandı.
İddialara göre, Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 yerinden bıçakladı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Ağır yaralanan Sefa A., İskilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- Tescilli Lamas limonunda hasat 5 TL ile başladı
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Erdoğan'dan emeklilere özel indirim
- Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı
- Marmara Denizi'nde deprem!