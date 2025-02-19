Dehşet anları kamerada: Doktorun çarptığı 2 kişi böyle savruldu
Bursa’da kadın doktor aracını park etmek isterken, fren yerine gaza basınca idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp, yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.
Bursa’nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi’nde diş hekimi Sezgin Ç., sokak arasında park etmek istediği otomobilinde frene basacağı yerde gaza basınca panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen B.Ş. (32) ve A.E.’ye (31) çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki kadın yola savrulurken, feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma ekiplerince tahkikat başlatılırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: #Doktor #diş hekimi #Bursa
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