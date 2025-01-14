Dehşetin itirafı: 4 yaşındaki oğlunu boğup çöplüğe attı!
Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden kadın tutuklandı. Çocuğun cansız bedeni ise çöplükte yapılan aramalara rağmen bulunamadı.
Fotoğraf: Arşiv
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.
İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak’ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç’nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.
SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024’te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.
Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
CESETTEN İZ YOK
Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı.
Ancak ceset bulunamayınca aramaya son verildi.
Etiketler: #Boğazlıyan #Yozgat
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