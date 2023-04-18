Delilerin Delisi lakabıyla tanınan Muhammet Yakut Müge Anlı'ya yönelik çarpıcı iddialarda bulundu
Delilerin Delisi lakabıyla anılan Muhammet Yakut, sosyal medyada katıldığı bir yayında Rabia Naz cinayetine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Muhammet Yakut, Müge Anlı’nın Rabia Naz cinayetini kimin işlediğini bildiğini iddia etti. Müge Anlı’ya seslenen Yakut, “Seçime bir hafta kala çık açıkla. Yoksa seni rezil edeceğim. Seni Serhat Albayrak’la Canikli mi durdurdu başkası mı durdurdu?” dedi.
Bir süredir Youtube’da “Delilerin Delisi” isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Yakut, AKP iktidarını zan altında bırakan iddialarda bulunuyor. Yakut bu kez de katıldığı bir yayın vesilesiyle Müge Anlı’ya seslendi. Rabia Naz’ın katilini müge Anlı’nın bildiğini ve üstünü kapattığını iddia etti.
"SENİ İNSAN İÇİNE ÇIKARMAM"
Yakut, Müge Anlı’ya yönelik şu ifadeleri kullandı:
“Ben ona seçime bir hafta kala, evli kadındır, namus sahibidir, bir şey demem. Rabia Naz cinayetini çıkarmadığın sürece ben seni insan içine çıkartmayacağım bir kadın olarak. İstanbul Emniyet müdür muaviniyle evlisin, kocanı da tanıyorum. Rabia Naz cinayetini çıkar. Bende liste var. Seni Serhat Albayrak’la Canikli mi durdurdu yoksa başka tepe kadro mu durdurdu? Namusunuz şerefiniz varsa çıkarırsınız. Hangi Giresun Emniyet Müdürü hangi savcı biliyorum. Canikli’nin dosyası çok ağır. Müge Anlı sana Celalettin Cerrah derim soru işareti koyarım”
ERDOĞAN'A SESLENDİ
AKP hükümetine de seslenen Yakut, “Tayyip beye de sesleniyorum. Rabia rabia yapıyordun ya, seçime kadar AKP bunun altında kalacak. Devlet beş yaşında çaldığımız elmayı biliyor, Rabia Naz cinayetini niye çıkarmıyor” şeklinde konuştu.
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muhammet Yakut’u destekler nitelikte ifadeler kullandı. Vatan, “Müge Anlı Bizimle yüzleş , yüzleşmek zorundasın . Öyle ekrana çıkıp intihar dosyası deyip çocuk üzerine iftira atmak senin en kolay insanları kandırma yüzün. Bizimle yüzleşeceksin, söylediğin yalandan olayı herkesten özür dileyeceksin. Seni asla af etmeyeceğiz, vicdansız” ifadelerini kullandı.
Müge Anlı— Şaban VATAN (@VatanSaban) April 18, 2023
Bizimle yüzleş , yüzleşmek zorundasın .
Öyle ekrana çıkıp intihar dosyası deyip çocuk üzerine iftira atmak
senin en kolay insanları kandırma yüzün.
Bizimle yüzleşeceksin, söylediğin yalandan olayı herkesten özür dileyeceksin .
Seni asla af etmeyeceğiz
Vicdansız
MÜGE ANLI'DAN YANIT YOK
Konuya dair ulaştığımız Müge Anlı’nın ekibi, “Konuyla ilgili açıklama yapamayız. Bir şey olursa programda işlenir” yanıtını verdi.
Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı olarak bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Rabia Naz Vatan'ın okuldan döndükten sonra ikamet ettiği binanın çatısına çıktığı, buradan kendisini aşağı atarak intihar ettiği öne sürülmüştü. Ortaya çıkan yeni deliller ile olayın intihar değil cinayet olduğunu savunan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, o günden bu yana hukuki yollar ile kızının katilini arıyor.
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