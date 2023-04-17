Devlet Bahçeli ve 8 AKP'li vekilin Meclis karnesi: Konuşmamaya yeminliler

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 03:00

AKP’li 11 milletvekili ise seçildiklerinde ant içme için geldikleri kürsüyü, daha sonra sadece birer kez kullandılar. Ant içme töreni hariç hiç söz almayan AKP’li milletvekilleri şunlar: Fatih Şahin, Mehmet Özhaseki, Ali İhsan Arslan, Barış Aydın, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Harun Karacan, Aziz Babuşçu, İlknur İnceöz.

5 yıl boyunca Genel Kurul’da kürsüde, yemin dışında sadece birer kez konuşan ve hiçbir ilk imza sahibi kanun teklifi bulunmayan AKP’lilerin listesi şöyle: Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir, Hamza Dağ, Ahmet Uzer, Husret Dinç, Alev Dedegil, Murat Baybatur, Kenan Sofuoğlu, İbrahim Halil Yıldız, Rizgin Birlik, Mehmet Altay.

İYİ Parti’de Ahmet Çelik, MHP’de İsmet Büyükataman ve Semih Yalçın yemin dışında bir kez kürsüye çıktı ve hiçbir kanun teklifi ve araştırma önergesi vermedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul’da yalnız ant içme töreninde konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurul kürsüsüne, ant içme töreni dışında 10 kez çıkarak konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, ilk imza sahibi olarak 6 kanun teklifi verdi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu göreve geldikten sonra bir kez Genel Kurul’da konuşurken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 7 kez konuşma yaptı.