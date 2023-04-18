ORC Araştırma'dan son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:57

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:02

ORC Araştırma, 13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği, "Seçmen eğilimleri" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 2018 Genel Seçimleri'yle karşılaştırıldığında Cumhur İttifakı'nın oylarındaki erime gözler önüne serildi.

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. AKP yüzde 35,9, CHP yüzde 29,8, İYİ Parti yüzde 11,6, Yeşil Sol Parti yüzde 11,6, MHP yüzde 4,8 ve Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 2,4 oldu.

2018 Genel Seçimleri'nde oy oranları şöyle olmuştu:

AKP: Yüzde 42,7

CHP: Yüzde 26,4

İYİ Parti: Yüzde 8

Yeşil Sol Parti: Yüzde 12,7

MHP: Yüzde 8,3

Diğer: Yüzde 1,9

Kocaeli iline ilişkin sonuçlar şu şekilde:

AKP: Yüzde 39,3

CHP: Yüzde 26,2

İYİ Parti: Yüzde 17,7

Yeşil Sol Parti: Yüzde 7,1

MHP: Yüzde 5,5

Memleket Partisi: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 2,6

2018 Genel Seçimleri'nde oy oranları şöyleydi:

AKP: Yüzde 48,3

CHP: Yüzde 20,1

İYİ Parti: Yüzde 10,3

Yeşil Sol Parti: Yüzde 7,4

MHP: Yüzde 11,4

Diğer: Yüzde 2,5

Sakarya iline ilişkin sonuçlar şu şekilde:

AKP: Yüzde 46,2

CHP: Yüzde 18,1

İYİ Parti: Yüzde 19,5

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,4

MHP: Yüzde 7,2

Memleket Partisi: Yüzde 1,8

Diğer: Yüzde 4,8

2018 Genel Seçimleri'nde oy oranları şöyleydi:

AKP: Yüzde 58,2

CHP: Yüzde 13,7

İYİ Parti: Yüzde 9,4

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,7

MHP: Yüzde 13,6

Diğer: Yüzde 2,4