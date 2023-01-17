'Delirten hastalık' yüzünden 28 dişini çektirdi: 'Hayatımda yaşadığım en korkunç ağrılardı'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:05

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:08

Fransa'nın Cannes şehrinde marangozluk yapan ve yaklaşık 8 yıldır şiddetli yüz ve çene ağrıları çeken Mustafa Güney'e, başvurduğu sağlık kuruluşunda halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji hastalığı teşhisi konuldu.

ŞİFAYI TÜRKİYE'DE BULDU

Güney, pek çok ilaç tedavisi denese de ağrılarından kurtulamadı. Bir insanın yaşayabileceği en şiddetli ağrıları yaşadığını söyleyen Güney, belki faydası olur düşüncesiyle acısının dinmesi için Türkiye'ye gelerek 28 dişini çektirdi ve protez diş yaptırdı.

Bu işlemden yaklaşık 3 ay sonra ağrılarının yeniden başladığını anlatan Güney, şifayı Türkiye'de buldu. Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyat edilen Güney, ağrılarından kurtuldu.

'KENDİMİ BALKONDAN ATASIM GELİYORDU'

Yaşadığı ağrıların diş ağrısı olduğunu zannettiğini belirten Güney, “Sürekli dişçiye gittim. İlaç tedavileri işe yaramadı, daha sonra hastalığın trigeminal nevralji olduğunu öğrendim. Ağrıdan kendimi balkondan atasım geliyordu. Ağrı nedeniyle dişlerimi çektirdim ama çözüm olmadı. Dişleri çektirdikten sonra bir süre ağrılarım geçti ama sonra tekrar başladı. Fransa'daki doktorlar hastalığım nedeniyle ameliyat şansımın olmadığını söylediler. Burada ameliyat oldum. Şimdi ağrılarım dindi. Türküler söylemek istiyorum. O ağrının tarifi yoktu. Fransa'daki doktorlar bu hastalığın ameliyatının olabileceğini bilmiyorlar" dedi.

'AMELİYAT SONRASI AĞRILARI DİNDİ'

Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun da "Fransa'da yaşayan hastamız, sosyal medya vasıtasıyla bana ulaştı. Yüzünün sağ tarafında diş bölgesinde yemek yerken bıçak saplanır tarzda, elektrik çarpması tarzında bir ağrı şikayetiyle geldi. Kendisiyle telefonda görüştük. Hastalığının trigeminal nevralji hastalığı olduğunu biliyordu. Fransa'da ilaç tedavisi almış. Ayrıca siniri yakma, balon tedavisiyle tedavi olmaya çalışmış fakat bunlardan fayda görmemiş. Hastamızı buraya davet ettim. Burada ameliyatla tedavisinin olabileceğini söyledim. Hastamızı 14 Ocak'ta ameliyata aldım. Ameliyat sonrası hastanın ağrıları geçti. İlaç tedavisi almamasına rağmen rahat bir şekilde yemeğini yiyor ve ağrısı yok" diye konuştu.

'HASTANIN YAŞADIĞI EN ŞİDDETLİ AĞRI OLARAK KENDİNİ GÖSTERİYOR'

Ameliyatın 3 saat kadar sürdüğünü aktaran Doç. Dr. Uçkun, şu ifadeleri kullandı: