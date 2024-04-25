DEM Parti Batman İl Başkanlığı'na operasyon: İl başkanı gözaltına alındı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:52

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:57

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerince dün DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı.

Güvenlik güçlerinin yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirdiği bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. Tekik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti sosyal medya hesabından duruma tepkide bulunarak ''Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik ifadeye çağırıldığı emniyette gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Batman’da seçimin intikamını gözaltılarla almanıza izin vermeyeceğiz. Mesut Tekik arkadaşımız derhal serbest bırakılmalı, iktidar ve medyası algı operasyonlarından vazgeçmelidir!'' açıklamasını yaptı.