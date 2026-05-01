DEM Parti'den 1 Mayıs mesajı: 'Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'

DEM Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, "Emeğin sömürülmediği, hakların gasp edilmediği, adaletin ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir dünya için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alın teriyle dünyayı döndüren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emeğin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Emeğin sömürülmediği, hakların gasp edilmediği, adaletin ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir dünya için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bugün ve her daim işçilerin ve emekçilerin yanında olmaya, dayanışma göstermeye, emeğin hakkı için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."