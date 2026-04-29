DEM Parti'den Doruk Madencilik işçilerine kutlama mesajları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen ücretleri ve gasp edilen hakları için başlattıkları direnişin kazanımla sonuçlandığını belirterek, "Bu başarı; kararlılığın, dayanışmanın ve emeğin gücünün açık bir göstergesidir" dedi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Direnen maden işçileri kazandı! Doruk Madencilik işçilerinin, ödenmeyen ücretleri ve gasp edilen hakları için başlattıkları direniş kazanımla sonuçlandı. Hakları için direnen tüm işçileri selamlıyoruz. Bu başarı; kararlılığın, dayanışmanın ve emeğin gücünün açık bir göstergesidir. Bu kazanım; birlikte mücadele ederek hayatlarımızı kazanabileceğimizin umudunu büyütmüştür. İşçilerle birlikte direnen, seslerine ses veren, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

''HERKESE UMUT VE PUSULA OLAN DORUK MADENCİLİK İŞÇİLERİNE BİN SELAM''

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doruk Madencilik işçilerinin direnişini kutladı. Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zafer direnen maden işçilerinin! Yeraltından yeryüzüne umudu taşıyan, karanlığı cesaretiyle aydınlatan, hakkını-hukukunu arayan herkese umut ve pusula olan Doruk Madencilik işçilerine bin selam olsun! Direnişin zafere ulaşmasında emeği geçen gençler, kadınlar, sol-sosyalist örgütler, taraftar grupları, siyasetçiler… Özcesi, herkese partim ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum."