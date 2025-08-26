DEM Parti'den TBMM’deki komisyonun Öcalan ile görüşmesi çağrısı: 'Bu çok ciddi bir iş...'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, çalışmalarına 5 Ağustos’ta başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Komisyonun esas odaklanması gereken konuların yasa taslakları olduğunu vurgulayan Temelli, ancak komisyon çalışmalarının ağır yürüdüğünü, “odağına uygun” ilerlemediğini belirtti.

Komisyonun şu anda konunun taraflarıyla, STK’larla görüşmelerini sürdürdüğünü ve bu görüşmelerin Eylül ayının 15’ine kadar tamamlanacağını söyleyen Temelli, ancak sonrasına ilişkin bir takvim olmadığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Sezai Temelli, şunları söyledi:

“Heyetlerle görüşme 15 Eylül’e kadar. Heyetlerle görüşülmesine karşı değiliz ama komisyonun esas odaklanması gereken yasa taslakları. Hukuki güvence ne olacak? Bir taraftan İnfaz Yasası konuşuluyor, diğer taraftan özel yasa konuşuluyor, biz ‘demokratik entegrasyon yasaları’ diyoruz. Komisyon buna odaklanmalı. Çünkü Meclis açıldığında bu konuda ne yapacak, komisyondan gelmiş taslakları kanun teklifi yoluyla kanunlaştıracak. Meclis açıldığında ortada bir şey olmalı. Komisyon bu konunda bence artık daha ciddi, daha tempolu çalışmalı.”

Sezai Temelli “Şu ana kadarki gidişi çok olumlu değerlendirmiyor musunuz” sorusunu şöyle yanıtladı:

''Çok odağına uygun görmüyoruz. Komisyon heyetlerle görüşsün ama bunu alt komisyon da yapabilir. Birçok alt komisyon da kurabilir. 51 kişilik bir komisyon var. Düşünsenize 51 kişilik bir komisyondan en az üç dört tane alt komisyon üretebilirsiniz. Bunlar heyetlerle görüşür, Türkiye’nin çeşitli yerlerine gidebilirler, temaslar yapabilirler.

Bu anlamıyla çoklu bir çalışma programı üretebilirdi komisyon. Ama komisyon haftada 2 gün toplanıp gelenleri dinleyip dağılıyor. Halbuki yasalara odaklanması, taslaklara odaklanması bunlar üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Bu çok ciddi bir iş. Beklentiler de bu yönde. Heyetler, eylül ayının 15’ine kadar dinlenecek, sonrası şu anda belirsiz. 15 Eylül’den sonrasına dair şu anda bir takvim yok. Bunun da planlanması programlanması gerekiyor.''

''KOMİSYON BU TEMPOYLA ÇALIŞIRSA 3-5 YIL DAHA UZAYABİLİR''

''Komisyon bu tempoyla çalışırsa 3-5 yıl daha uzayabilir'' diyen Temelli, “Ama yıl başına kadar tamamlanmak, hatta Ekim’e kadar tamamlanmak zorunda olan adımlar var. O adımlar atılmalı. Bu düzenlemelere dair ilk adımlar atıldıktan sonra diğer gelişmeler tabii ki birbirine bağlı olacaktır, uzayabilir de. Ama önemli olan, komisyonun şu anda kritik adımları atmasıdır” ifadelerini kullandı.

Bu konunun muhatabının terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyleyen Temelli, komisyonun mutlaka Öcalan ile görüşmesi gerektiğini savundu.

''Komisyon Öcalan ile görüşmeyi nasıl gerçekleştirecek, nasıl bir yöntem öneriyorsunuz” sorusuna Temelli, şu yanıtı verdi:

''Komisyon bir yol ve yöntem üretmeli. Biz öncelikle komisyondan oluşan bir heyetin gitmesini ve görüşmesini söyledik ama bu karma bir heyet olmalı. Karma, bütün herkesin katıldığı, komisyonu gerçek anlamda temsil eden bir heyetin gitmesini ve Sayın Öcalan’la görüşmesini önerdik. Tabii başka öneriler varsa, başka yol yöntemler olursa tartışabiliriz. Mutlaka görüşülmesi gerekiyor çünkü muhatabı Sayın Öcalan’ın kendisi zaten. Muhatabıyla görüşmeden bir işi halletmek çok rasyonel bir şey değil.''

KOMİSYONDA YARIN HUKUKÇULAR, PERŞEMBE GÜNÜ ESKİ MECLİS BAŞKANLARI DİNLENECEK

Öte yandan, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bu haftaki toplantısı yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek komisyonun yarınki altıncı toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları dinlenecek.

Komisyonun 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak yedinci toplantısında ise önceki dönem 10 TBMM Başkanı’nın sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak.

Toplantının birinci oturumunda Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin; ikinci oturumda ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop dinlenecek.