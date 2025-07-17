DEM Parti'den Tülay Hatimoğulları'nı hedef gösteren Abdulkadir Selvi'ye sert yanıt

İktidara yakınlığı ile bilinen yazarlardan Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde "Tülay Hatimoğulları süreci sabote etmeye mi çalışıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Selvi, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın sürece ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

DEM'DEN SERT YANIT GELDİ

Hatimoğulları'nı hedef gösteren Selvi'ye DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tepki gösterdi.

Doğan isim vermeden yaptığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları’nın hedef gösterilmesinin tesadüf olmadığının farkındayız. Nedenlerini de gayet iyi biliyoruz!

DEM Parti’nin içinde karşıtlıklar yaratarak sonuç almaya çalışanlar boşa kürek çekeceklerine, dönüp tarihimize, temsil ettiğimiz siyasal geleneğe baksınlar!

"BİZ BU SÜRECİN 'DESTEKÇİSİ' DEĞİLİZ, ÖZNELERİNDEN BİRİYİZ"

Biz bu sürecin “destekçisi” değiliz, genel merkezinden ilçe örgütüne kadar esas öznelerinden biriyiz!

Kategorize etmek isteyenler bilmeliler ki, partimiz bir bütün olarak barış, müzakere ve mücadele partisidir. Bu gerçeğe göz yumanlar, süreci bulandırmaya dönük söylem ve tutumdan vazgeçmeli!"