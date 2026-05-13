Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'Soma' mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'Soma' mesajı

13.05.2026 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'Soma' mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Soma Maden Faciası’nın 12. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, “Soma bir kaza ve kader değil; sermaye düzeninin, özelleştirme politikalarının, taşeron sömürüsünün ve emek düşmanı anlayışın sonucudur. 301 canı toprağa gömenler, yıllardır gerçek sorumluları koruyarak adaleti de göçük altında bıraktı” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Soma maden faciasının 12. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda yaptı.

"GERÇEK SORUMLULARI KORUYARAK ADALETİ DE GÖÇÜK ALTINDA BIRAKTILAR"

Bakırhan, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“13 Mayıs 2014 Soma katliamında yitirdiğimiz 301 madencimizi saygıyla anıyorum. Soma bir kaza ve kader değil; sermaye düzeninin, özelleştirme politikalarının, taşeron sömürüsünün ve emek düşmanı anlayışın sonucudur. 301 canı toprağa gömenler, yıllardır gerçek sorumluları koruyarak adaleti de göçük altında bıraktı.

Soma’dan İliç’e, Şırnak’tan Batman’a işçi cinayetleri aynı düzenin eseridir. Emekçilerin yaşamını kâr hırsına kurban eden bu sömürü düzenine karşı; emek, adalet ve demokrasi mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Soma’yı unutmadık, unutturmayacağız.”

İlgili Konular: #Soma #Tuncer Bakırhan #Dem Parti

İlgili Haberler

Soma faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin istinaf itirazı reddedildi
Soma faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin istinaf itirazı reddedildi Soma faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin, kamu görevlilerinin yargılandığı davaya katılma taleplerinin “suçtan doğrudan zarar görmedikleri” gerekçesiyle kabul edilmemesi kararına karşı yaptıkları istinaf başvurusu reddedildi. Aileler, karara itiraz ederek dosyayı bir üst istinaf dairesine taşıdı.
Soma Maden Faciası’nın 12’nci yılı: Ulaş Karasu: 'Soma artık bir maden faciasının değil, AKP’nin utanç düzeninin adıdır'
Soma Maden Faciası’nın 12’nci yılı: Ulaş Karasu: 'Soma artık bir maden faciasının değil, AKP’nin utanç düzeninin adıdır' CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Soma Maden Faciası’nın 12’nci yılında yaptığı açıklamada, iş cinayetlerinin “fıtrat” değil siyasi tercihlerin sonucu olduğunu belirterek, 'Türkiye’de emeğin değersizleştiği bir ucuz emek rejimi yaratıldı. Soma artık bir maden faciasının değil, AKP’nin utanç düzeninin adıdır' dedi.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası yöneticileri Soma'da hayatını kaybeden madencileri andı
Türkiye Maden İşçileri Sendikası yöneticileri Soma'da hayatını kaybeden madencileri andı Türkiye Maden İşçileri Sendikası, 13 Mayıs 2014’teki Soma faciasında yaşamını yitiren 301 madenciyi kabirleri başında dualarla andı. Sendika yöneticileri, kabirlere kabre karanfil bırakarak ailelerin acısına ortak oldu. Sendika adına açıklama yapan Rıza Sal, denetimlere ve iş güvenliğinin önemine dikkati çekti.