DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'Soma' mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Soma maden faciasının 12. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda yaptı.

"GERÇEK SORUMLULARI KORUYARAK ADALETİ DE GÖÇÜK ALTINDA BIRAKTILAR"

Bakırhan, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“13 Mayıs 2014 Soma katliamında yitirdiğimiz 301 madencimizi saygıyla anıyorum. Soma bir kaza ve kader değil; sermaye düzeninin, özelleştirme politikalarının, taşeron sömürüsünün ve emek düşmanı anlayışın sonucudur. 301 canı toprağa gömenler, yıllardır gerçek sorumluları koruyarak adaleti de göçük altında bıraktı.

Soma’dan İliç’e, Şırnak’tan Batman’a işçi cinayetleri aynı düzenin eseridir. Emekçilerin yaşamını kâr hırsına kurban eden bu sömürü düzenine karşı; emek, adalet ve demokrasi mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Soma’yı unutmadık, unutturmayacağız.”