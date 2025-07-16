DEM Parti Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile görüşecek: Tarih ve saat belli oldu!

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (17 Temmuz Perşembe) Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret edecek.

Partiden yapılan açıklamada, ziyaretin saat 11.00’de gerçekleşeceği duyuruldu.



Açıklamada, “Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın (17 Temmuz Perşembe) saat 11:00'de Edirne F Tipi Cezaevinde HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecektir” ifadelerine yer verildi.