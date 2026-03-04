DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti: 'Kendisinden büyük bir beklenti içerisindeyiz'

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Pervin Buldan, açıklamalarda bulundu. "İkisi de önemli bir görüşme idi açıkçası ama şunun altını çizmek isterim" diyen Buldan, "Özellikle yargıya güven meselesinde önemli bir görev üstelenen Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in bu dönemdeki bakanlık sürecinde kendisinden büyük bir beklenti içerisinde olduğumuzu kendisine de bildirdik, burada da kamuoyu nezdinde ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEN GERÇEKTEN UMUTLUYUM"

Pervin Buldan'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu bir başlangıç olsun diye temenni ediyoruz. Bir güven tazeleme olsun Adalet Bakanlığı açısından çünkü gerçekten toplumun yüzünün en fazla dönük olduğu bir bakanlık. Birçok beklentinin olduğu yine Anayasa Mahkemesi kararlarının son zamanlarda uygunlanmadığı, AİHM kararlarının uygulanmadığı bir dönemde kendisi yeni bakanlığa geldi. Toplumun bu konuda büyük bir beklentisi var.

Yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de yine son dönemde atanan kayyımlarla ilgili toplumun büyük bir beklentisi var. Bu konuları her iki bakanla da açık açık konuştuk. Görüşlerimizi paylaştık. Toplumun beklentilerini kendilerine ilettik.

Hem kayyım meselesi hem cezaevinde yaşanan sıkıntılar konusunda hem AİHM kararlarının uygulanmaması konusunda hem de AYM kararlarının uygulanmaması konusundaki görüşlerimizi çok açık olarak kendilerini ifade ettik. Çok olumlu, çok verimli bir görüşme olduğunun altını çizmek isterim. Ben şundan gerçekten umutluyum. Her iki bakan da bu dönemde kendi üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecekler izlenimini aldık diyebilirim."

SANCAR: KAMUOYU TARAFINDAN DİKKATLE İZLENİYOR

Mithat Sancar ise ziyaretlerin hem bir "hayırlı olsun" niteliği taşıdığını hem de süreçle ilgili istişareleri kapsadığını belirtti.

Sancar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İki önemli bakanlık ve kendileriyle yaptığımız iki önemli görüşme. Yeni göreve başladılar. Daha önce İçişleri Bakanlığı’yla ve Adalet Bakanlığı’yla süreç çerçevesinde görüşmeler yapıyorduk, istişareler yürütüyorduk. Şimdi kendilerine hem hayırlı olsun demek için bu ziyaretleri gerçekleştirdik hem de süreçle ilgili ve toplumdaki hukuk devleti, adalet, demokrasi konusunda mevcut beklentileri aktardık.

Biliyorsunuz sürecin temeli, hedefi barıştır. Barışın da şartı adalettir. Kalıcı barış için adalete, toplumun tümünü ayrımsız kapsayan bir adalete ihtiyaç var. Adalet Bakanlığı hem hazırlık aşamasında hem de yasalar çıktıktan, meclisten çıktıktan sonra uygulama aşamasında önemli bir fonksiyon üstleniyor. Bunun ne kadar acil ihtiyaçlar da içerdiğini kamuoyuna da söylüyoruz, bakanlara da ilettik. Yine İçişleri Bakanlığı; barış, hukuk, adalet, güvenlik dörtgeninde ya da ilişkisinde çok önemli bir yerde duruyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın süreçle ilgili sorumlulukları, görevleri ve işlevleri elbette kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor, izlenecek.

Bizler de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık, bizim önerilerimiz vardı, bu önerilerimizi de aktardık. Adalet ülkenin temeli, barışın temeli, demokrasinin de vazgeçilmez şartıdır diyerek görüşmeyi özetleyebilirim."

YARGI PAKETİ VE MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUSU

Basın mensuplarının Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kayyım sorusuna yanıt veren Mithat Sancar, kayyum uygulamasının "hukuksuz olduğunu ve uzatılmasının ihlalleri artırdığını" yineledi.

Yeni yargı paketiyle ilgili de bilgi veren Pervin Buldan, düzenlemenin Ramazan Bayramı'ndan sonra Adalet Komisyonu’na gelmesini beklediklerini söyledi. Buldan, "Bakanlık da bu yönlü bir hazırlık içerisinde olduğunu ifade etti. Bayram sonrası görüşmeler başlayacak ancak paket içeriğine dair henüz bir istişarede bulunmadık, bunu daha sonraki görüşmelerde ele alacağız" dedi.