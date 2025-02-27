Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:53

Güncelleme: 27.02.2025 - 16:53

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde İmralı Adası’na gitti. Peki, DEM Parti İmralı heyetinde kimler var? İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?

DEM PARTİ İMRALI HEYETİNDE KİMLER VAR?

Heyette, Mardin'de yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM PartiEş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Ahmet Türk: Siyasetçi. 2 Temmuz 1942’de Derik’te doğdu. 1973’te Demokratik Parti’den Mardin milletvekili seçildi. 1989’da Paris’teki Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle SHP’den ihraç edildi, 1990’da HEP’in kurucu üyesi oldu. DEP, HADEP ve DEHAP’ta aktif roller üstlendi. 2014’te Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi; ancak 2016’da görevden alındı ve tutuklandı. 2017’de sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. 2019’da tekrar belediye başkanı seçildi; ancak yerine yine kayyım atandı. 31 Mart 2024 seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve yerine tekrar kayyım atandı.

Pervin Buldan: DEM Parti Van Milletvekili. 2007’de Iğdır’dan ilk kadın milletvekili seçildi, DTP ve BDP’de görev aldı. 2013-2015’teki Çözüm Süreci’nde İmralı Heyeti’nde yer aldı, HDP’de Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yaptı. 1994’te faili meçhul cinayetle hayatını kaybeden eşi Savaş Buldan için Cumartesi Anneleri'ne katıldı, uzun yıllar Galatasaray Meydanı’nda oturdu. 2005’te Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder: 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da doğan siyasetçi, yazar, yönetmen ve milletvekili. 2011’de BDP listesinden bağımsız olarak Meclis’e girdi, ardından HDP’de siyaset yaptı. 2013-2015’teki Çözüm Süreci’nde İmralı Heyeti’nde yer aldı. Sinema alanında Beynelmilel filminin yönetmenliğini yaptı. 2018’de HDP’den İstanbul Milletvekili seçildi; ancak aynı yıl hapis cezası aldı. 2019’da denetimli serbestlikle tahliye edildi. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili.

Tülay Hatimoğulları: DEM Parti Eş Genel Başkanı. 1977’de Hatay, Samandağ’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. SYKP’nin kurucularından. 2018’de HDP’den, 2023’te Yeşil Sol Parti’den Adana Milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görev aldı. HDP MYK üyesi ve Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Tuncer Bakırhan: DEM Parti Eş Genel Başkanı. 1970’te Kars Susuz’da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümü mezunu. HEP çizgisindeki partilerde görev aldı, HADEP Kars İl Başkanlığı ve DEHAP Genel Başkanlığı yaptı. 2013’te “KCK üst yöneticiliği” iddiasıyla tutuklandı, 2014’te Siirt Belediye Başkanı seçildi. 2016’da görevden alınıp tekrar tutuklandı, 2019’da serbest bırakıldı. Hakkında devam eden davayla ilgili AİHM’e başvurdu ve AİHM, 14 Eylül 2021’de Bakırhan’ın yaptığı başvuruda Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

Cengiz Çiçek: DEM Parti İstanbul Milletvekili. 1978’de Dersim’de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlendiği için 2011’de tutuklandı, 2014’te serbest bırakıldı. HDP ve HDK’de çeşitli görevler üstlendi. 2023’te DEM Parti’den İstanbul milletvekili seçildi ve Dışişleri Komisyonu üyesi oldu.

Faik Özgür Erol: Hukukçu. 18 yıl boyunca Öcalan’ın avukatlığını yaptı. Asrın Hukuk Bürosu’nda çalışıyor. 2011’de avukatlara yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak iki yıl Kandıra F Tipi Cezaevi'nde kaldı. Avukatı unvanıyla Öcalan ile en son 18 Temmuz 2011’de görüştü.