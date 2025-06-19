DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Ankara'ya Talat Paşa heykelinin dikilmesine tepki gösterdi. Aslan'a İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat'dan tepki geldi. Peki, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan kimdir? George Aslan kaç yaşında, nereli?

GEORGE ASLAN KİMDİR?

Aslan, 1958 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Taşköy'de doğdu. İlkokulu köyde, ortaokulu Midyat'ta okudu. Türkiye'deki 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 26 ay Ankara'daki Mamak Cezaevi'nde kalan Aslan, serbest bırakıldıktan sonra Hollanda'ya yerleşti.

Aslan, Hollanda'da yaşarken Hollanda Süryani toplumuna yönelik organizasyonlarda yer aldı. Şemşo dergisinin kuruculuğunu ve editörlüğünü yaptı. Ayrıca Hollanda Tur-Abdin Federasyonu, Asur Mezopotamya Enschede Derneği ve Suriye-Ortodoks Derneği gibi çeşitli kuruluşların üyesiydi.

Aslan, yaklaşık 35 yıl Hollanda'da yaşadıktan sonra, 2015 yılında Türkiye'ye geri döndü. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden aday gösterildi ve Mardin'den 28. dönem milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu'nda görev yapmaktadır.

KİŞİSEL HAYATI

Aslan, Süryanice, Kürtçe, Türkçe, Felemenkçe ve Arapça dâhil olmak üzere beş dil konuşabilmektedir.