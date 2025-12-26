DEM Parti Öcalan'ın ‘umut hakkı’ için Diyarbakır’da miting düzenleyecekti: Valiliğe eyleme izin verilmemesi için dilekçe verildi!

DEM Parti, KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’a “umut hakkı” tanınması için 4 Ocak 2026’ta Diyarbakır’da “Abdullah Öcalan’a Özgürlük” mitingi yapma kararı almıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de DEM Parti’nin bu eylemine ilişkin “CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?” ifadeleriyle destek açıklamıştı.

YURTTAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Bahçeli’den destek gelirken, anayasal düzeni savunmak için yurttaşlar harekete geçti. Bu kapsamda avukatlar İsmail Çevik, İsmail Sami Çakmak, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Selçuk Ulusoy ile Seyfeddin Çelik ve Suay Karaman adlı yurttaşlar dün Cumhurbaşkanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na ve Diyarbakır Valiliği’ne planlanan mitingin yapılmasına izin verilmemesi için dilekçe verdi.

'ÖCALAN HALEN DAHA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞISIDIR'

Yurttaşların Diyarbakır Valiliği’ne verdiği dilekçede; Öcalan’ın 1999’dan önceki işlediği suçlarla ilgili olarak PKK silahlı terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi olması nedeniyle halen İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikle Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunduğu anımsatıldı. Öcalan’ın hükümlülüğü süresince de terör örgütünü bağını eylemli olarak sürdürdüğü vurgulanan dilekçede; halen daha PKK’nin Türkiye Cumhuriyeti devleti bakımından hukuken ve fiilen silahlı terör örgütü niteliğini taşıdığı belirtildi.

YASAL DÜZENE AYKIRI

Dilekçede; yukarıda belirtilen konular kapsamında söz konusu eylemin terör örgütünü meşrulaştırma, örgüt propagandası yapma, örgüte destek sağlama, suçu ve suçluyu övme niteliği taşıyacağı kaydedildi. Dilekçede söz konusu eylemin; “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nı düzenleyen anayasanın 34. maddesine, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na ve “İl İdaresi Kanunu”na aykırılık taşıdığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Kamu düzenini bozacak niteliğinde olan, suç işlemesine açık ve yakın tehlike oluşturan, terör propagandasına yol açabilecek toplantıların ertelenmesi veya izin verilmemesi bir tarafa yasaklanması, idarenin takdirinde değil, yükümlülüğündedir.”

İL GENELİNDE TOPLANTILAR BİR AYLIĞINA YASAKLANSIN

Bu çerçevede yurttaşlar dilekçe kapsamında valilikten, söz konusu eyleme izin verilmemesi, herhangi bir izin verilmiş ise bu iznin derhal geri alınması talep edildi. Dilekçede; söz konusu eylemin toplumsal gerilimi arttırdığı ve provokatif nitelik taşıdığı bildirildi. Yurttaşlar; Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na da ayrı ayrı dilekçe sundu. Sundukları dilekçelere de valiliğe verdikleri dilekçeyi ekleyen yurttaşlar; bu kurumlardan da Diyarbakır ili genelinde bir ay süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklanması konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.