DEM Parti Sözcüsü Doğan: Yangınlar nedeniyle Kürtleri hedef gösterenler hakkında suç duyurusunda bulunduk

Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:40

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:40

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısınad gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, TBMM'de yaşanan kavgaya ilişkin, "Şiddet artık sokaktan Meclis'e ve Meclis'ten sokağa, hapishanelerden halaylara, stadyumlardan düğünlere hayatın bir parçası haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Vandallıktan kahramanlık hikayesi çıkarılmak isteniyor. Zorbalık ve nefret yine kahramanlar yaratıyor. İktidar bir var oluş pratiği olarak şiddeti hayatın tüm alanlarına yaymaya devam ediyor" dedi.

''AKP iktidarının Kürt düşmanlığı yaptığını'' ileri süren Doğan, "Sırtını devlet gücüne yaslayanlar, Kürtlerin düğünlerini dahi mülki amirliklerin iznine bağlamaya çalışıyor. Yani Jandarma, Kaymakam, Vali düğünlere önceden yapılacak başvuruyla izin verir, konulacak kuralları belirler ve uygun görürse yapılabilir hale getirmeye çalışılıyor. Kürt düşmanlığının meşrulaştırma çabası bunlarla sınırlı değil" diye konuştu.

''SORGULANMASI İSTENMİYOR''

"Mardin'den İzmir'e kadar olan yangınlarda nedense gece görüşlü yangın uçaklarına bu ülke yeterince sahip değil" diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Bunun sorgulanması istenmiyor. Bu konuya dair soru soranların sesi bastırılmak isteniyor. Ama sosyal medya üzerinden Ege'deki yangın DEM Parti'yle, batıda yaşayan DEM Parti seçmeniyle veya doğrudan Kürtlerle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Bu insanlar yaşadıkları yerlerde hedef gösteriliyor. Yangınların müsebbibi olarak gösteriliyorlar. Yangınları gerekçe gösterip X platformundan Ege Bölgesi'nde yaşayan Kürtleri hedef gösteren sosyal medya hesapları hakkında suç duyusunda bulunduk ve bu konunun takipçisi olacağız. Yanan her canlıyla birlikte acı duyuyor ve bu acıyı hissediyoruz."