DEM Parti'den Bakan Tunç’a yanıt: ‘Adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz’

Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:50

Güncelleme: 30.04.2025 - 17:24

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un son açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Yılmaz Tunç'un "Top iktidarda ne demek? Biz top oynamıyoruz" açıklamasına yanıt veren Doğan, "Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım kullanmaya davet ediyoruz. Siz lütfen görevinizi yapın" dedi.

"TOP" KRİZİ YAŞANMIŞTI

Daha önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır” dedi.

Bu açıklamaya yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, AKP Grup Toplantısı öncesi yaptığı değerlendirmede “Top iktidarda demek ne demek, burada top oynamıyoruz. Burada terörün tasfiyesiyle ilgili ciddi bir mesele var. Bu çabalara destek vermek lazım, bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım" tepkisini gösterdi.

Tunç, ayrıca "DEM Parti ile müzakere yapmadık. Cezaevindeki hükümlülerle ilgili talepleri vardı, al-ver süreci yok" ifadesini kullandı.

“SİZ LÜTFEN GÖREVİNİZİ YAPIN”

Tunç'un açıklamalarının adından DEM Parti, çözüm sürecine ilişkin söylemlerini sürdürürken, iktidarın yaklaşımına karşı daha yapıcı ve sorumlu bir dil çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakan, Amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz. Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım kullanmaya davet ediyoruz. Siz lütfen görevinizi yapın!"