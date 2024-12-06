DEM Parti'den iddialara yanıt: Görüşme tarihi ve isimler netleşti mi?

Yayınlanma: 06.12.2024 - 23:30

Güncelleme: 06.12.2024 - 23:30

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları terör ele başı Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" yanıtını vermişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da konuya ilişkin basına yansıyan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ NETLEŞMİŞ BİR TARİH YA DA HEYET YOK"

Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Son günlerde İmralı Adası’na kimlerin, ne zaman gideceği ve bu isimlerin Adalet Bakanlığı tarafından nasıl belirleneceği konusunda, Sayın Öcalan ile eş genel başkanlarımızın görüşme başvurusuna ilişkin çoğu spekülatif olan haberleri yakından takip ediyoruz. Ancak, “makul süre” ifadesine rağmen henüz netleşmiş bir görüşme tarihi ya da heyet bulunmamaktadır.

İmralı-DEM Parti teması geciktirilmeden gerçekleştirilmelidir. Bu görüşmeyi gerçekleştirecek isimlere ve önerilere dair yöntem olarak; Sayın Öcalan ile ilgili resmi muhatapların ortaklaşarak alacakları kararı önemsiyoruz.

#DEMParti için önemli olan, tecridin tamamen kaldırılması ve demokratik bir çözüm süreci için Sayın Öcalan’ın mesajında vurguladığı koşulların oluşturulmasıdır."