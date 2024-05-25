DEM Partili Lice Belediye Başkanı gözaltına alındı
Diyarbakır'da yürütülen operasyon kapsamında aralarında DEM Partili Lice Belediye Başkanı Fırat Demir'in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Lice ilçesinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
DEM Partili Lice Belediye Başkanı Fırat Demir'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
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