Murat Boz, deprem sonrası fırsatçılık yapanlara isyan etti: 'Bu nasıl bir sınavdır'

Depremlerin ardından yaptığı yardımlarla dikkat çeken şarkıcı Murat Boz, kira fiyatlarını artıran ev sahiplerine ve deprem bölgelerine giden gönüllülerin işten çıkarılmasına tepki göstererek "Yorum yapamıyorum, bu nasıl bir sınavdır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:04
Murat Boz, deprem sonrası fırsatçılık yapanlara isyan etti: 'Bu nasıl bir sınavdır'
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde yıkımlara neden oldu. 

44 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken depremzedeler de başka şehirlere taşınmaya başladı. 

Son olarak ünlü şarkıcı Murat Boz, deprem sonrası fırsatçılık yapılmasına tepki gösterdi.

"BU NASIL BİR SINAVDIR?"

Depremlerin ardından yaptığı yardımlarla dikkat çeken başarılı şarkıcı Murat Boz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Depremi fırsat bilip kiraları 2-3 katına çıkaran ev sahipleri, depreme gönüllü giden işçilerin işine son veren şirketler, kuruluşlar... Yorum yapamıyorum, bu nasıl bir sınavdır" dedi.


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