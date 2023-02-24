Deprem bölgesinde olan Mahsun Kırmızıgül, fırsatçılara isyan etti: 'Allah belanızı versin'
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelere giderek yardımlarda bulunan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fırsatçılık yapanlara isyan ederek "Allah belanızı versin" dedi. Kırmızıgül'ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkımlara neden oldu. Afet bölgesine giden şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalışmaya başladı.
Depremzedelerin yanında olan Kırmızıgül, son olarak bu süreçte fırsatçılık yapanlara sitem etti.
"ALLAH BELANIZI VERSİN"
Twitter hesabından paylaşım yaparak fiyat artışı yapan nakliye firmalarına ve ev sahiplerine tepki gösteren Mahsun Kırmızıgül, "İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat arttırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. Allah belanızı versin" dedi.
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