'Demir Yumruk' operasyonu şüphelisi evsiz: 'Bin lira teklif edip üzerime şirket açacaklarını söylediler'

03 Temmuz 2022 Pazar, 11:52

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi.

Ankara merkezli 29 ilde, 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik operasyonda, aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örtülerinin, demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

"SOKAKLARDA KALDIĞIM İÇİN KABUL ETTİM"

Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa G., tanımadığı kişilerle para karşılığı kimlik bilgilerini paylaştığını belirterek, "İzmir'de fuarda gezerken yanıma tanımadığım arkadaşlar geldi. Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Ama ben 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum. Ankara'da üzerime şirket açılmış. Ben 2 ay sonra vergi dairesine gittim, vergi dairesinde şirket açıldığını öğrendim. Vergi şifremi değiştirdim. 2 sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum. İfademi verdim, geri gidiyordum. Şirketi kapattırmak için Ankara'ya geldim. Şirketi kapatamadım" dedi.