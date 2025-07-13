Demirtaş’tan şehitlere, belediyelerden AİHM kararlarına: Meclis’te muhalefetin önergelerine red yağmuru

Türkiye’nin yeni çözüm sürecini, şehitleri ve belediyelere yapılan operasyonları konuştuğu bir haftada Meclis’te muhalefetin bu konularda verdiği tüm önergeler reddedildi. DEM Parti’nin Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın AİHM kararlarına göre tahliye edilmesi için verdiği önergeye karşı AKP’den “yargı kararlarında ‘Derhâl serbest bırakma’ diye bir tabir yok” yanıtı geldi. İktidar, CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar için verilen önergelere karşı “Sadece CHP’li değil, tüm partili belediye başkanları hakkında incelemeler yapılmaktadır” savunmasını yaparken, şehitler için verilen önergeye de “Terörsüz Türkiye menziline doğru önemli adımlar atılıyorken yaşanan bu elim hadiseden fitne çıkarmak isteyenleri görüyoruz” karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu geride kalan haftada Türkiye’nin gündemine oturan yeni çözüm sürecini, şehitler ve CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili önergeleri görüştü. Genel kurulda 8 Temmuz Salı günü İYİ Parti’nin Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 askerin şehit olmasına neden olan olayların tüm yönleriyle araştırılması ve benzer faciaların önlenmesi için verdiği önerge görüşüldü. Görüşmeler sırasında AKP adına konuşan Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve sonuçlarının en kısa sürede paylaşılacağını söyledi. “Terörsüz Türkiye menziline doğru önemli adımlar atılıyorken yaşanan bu elim hadiseden fitne çıkarmak isteyenleri de görüyoruz”diyen Gökgöz “Yüreklerimiz dağlanırken bu acıdan faydalanmak ve her acıyı kendisine siyaset zemini yapmak isteyenlerle mücadelemize bugüne kadar nasıl devam ettiysek bundan sonra daha da azimle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. İYİ Parti’nin önergesi reddedildi.

‘DERHAL SERBEST BIRAKMA YOK’ SAVUNMASI

Meclis’te 9 Temmuz’da ise DEM Parti’nin; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kobani davasıyla ilgili kararlarına ilişkin verdiği genel görüşme önergesi ele alındı. Görüşmeler sırasında DEM Partililer dava nedeniyle tutuklu bulunan başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere tüm siyasilerin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. AKP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel “Kobani davası olarak bilinen bu dava bir kumpas davası değildir ve yargılama sürecinde alınan kararların da siyasi olduğu vurgusu, işlenen suçların üzerini örtme çabasından ibarettir. Yargı organları bu acıyı milletimize yaşatanlardan elbette hesap sormak zorundadır” dedi. Bunun üzerine DEM Partililer “AİHM 2 defa üst üste diyor ki ‘Siz Demirtaş ve arkadaşlarını haksız hukuksuz tutukladını.’ Demirtaş’ı, Yüksekdağ’ı ve arkadaşlarımızı ne zaman serbest bırakacaksınız?” sorusunu yöneltti. Yüksel de bu sorulara karşı “Olaylarda 37 kişi yaşamını yitirmiş; 761 kişi yaralanmış. Bütün bunlar cevap değil de nedir? Önergeniz ne diyor: ‘Kobani davasına ilişkin yürütülen yargılama süreciyle bu dava kapsamında tutuklu bulunan sanıkların derhâl serbest bırakılmasına...’ Kararda bu var mı?” karşılığını verdi. DEM Parti sıralarından “Evet var” yanıtı gelince Yüksel “Derhâl serbest bırakma diye bir tabir yok” dedi. DEM Parti’nin bu önergesi de reddedildi.

DİĞER BELEDİYELER DE SORUŞTURULUYORMUŞ

Öte yandan; genel kurulda hem 8 Temmuz’da hem de 9 Temmuz’da CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili üç farklı önerge görüşüldü. DEM Parti, CHP’li belediyelere yapılan operasyonların yaratacağı tahribatların araştırılması için önerge verdi. Buna karşı söz alan AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan “Siyaset yargı süreçlerinin tarafı değildir. Hukuk devletlerinin sürecini beklemek en doğru olandır. Grup önerisinde yer alan ‘CHP’ye yönelik yargısal operasyonlar’ ifadesinin kabulü mümkün değildir. Türk yargısının motivasyon kaynağı operasyon değil, hukukun üstünlüğüdür” dedi. Bu önerge de oylanarak reddedildi. Aynı konuda CHP’nin verdiği önergeyle ilgili konuşan AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise “Sadece CHP’li değil, tüm partili belediye başkanları hakkında incelemeler, soruşturmalar yapılmaktadır” derken AKP Antalya Milltevekili Ethem Taş da “İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre, sadece 2024 yılında toplam 269 belediye hakkında soruşturma izni verilmiş. Bunların siyasi parti dağılımı ise şöyledir: AK Parti 135, CHP 65, MHP 23, İYİ Parti 2, DEM PARTİ 3, diğer siyasi partiler 41. Görüldüğü gibi, siyasi parti ayrımı asla söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bu sözlere “Sabah niye alınmıyor onlardan bir tanesi? Sabah altıda niye kimsenin kapısı çalınmıyor?” tepkisini gösterdi. CHP’nin önergeleri de reddedildi.