Demirtaş'tan HDP mitingi için çağrı
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından HDP'nin Diyarbakır'daki mitingine çağrı yaptı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin cumartesi günü Diyarbakır'da yapacağı miting için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Demirtaş paylaşımında, "Farz edin ki ben de oradayım" dedi.
Demirtaş'ın Twitter'dan HDP'nin miting afişini de paylaştığı mesajı şu şekilde:
"Herkese merhabalar. Zamlara, zulümlere, yoksulluğa karşı Diyarbakır’da en güçlü şekilde buluşalım. Farz edin ki ben de oradayım. Bu cumartesi saat 12.00’de, İstasyon Meydanında..."
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