2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Demirtaş'tan seçim sonrası ilk mesaj: Umutsuzluk yok

Selahattin Demirtaş, seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası ilk mesajını yayınladı. Demirtaş, "Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 00:24
Demirtaş'tan seçim sonrası ilk mesaj: Umutsuzluk yok
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk mesajını paylaştı.

'YİNE KAZANACAĞIZ'

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız" ifadeleri kullanıldı.


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