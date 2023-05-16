Demirtaş'tan seçim sonrası ilk mesaj: Umutsuzluk yok
Selahattin Demirtaş, seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası ilk mesajını yayınladı. Demirtaş, "Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk mesajını paylaştı.
'YİNE KAZANACAĞIZ'
Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız" ifadeleri kullanıldı.
Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 15, 2023
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