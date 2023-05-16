Demirtaş'tan seçim sonrası ilk mesaj: Umutsuzluk yok

Yayınlanma: 16.05.2023 - 00:24

Güncelleme: 16.05.2023 - 00:24

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk mesajını paylaştı.

'YİNE KAZANACAĞIZ'

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız" ifadeleri kullanıldı.