"Demokrasi Yürüyüşü" sona erdi: İmamoğlu ve öğrenciler için yürüdüler

Yayınlanma: 21.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2025 - 04:00

CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı öncülüğünde, 17 Nisan’da Bodrum’dan başlayan yürüyüş, Menteşe ilçesine kadar sürdü. Yürüyüş, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde düzenlenen kitlesel mitingle tamamlandı.

Mitingde konuşan CHP PM Üyesi Alkım Denizaslanı, “Adalet, gençler için, Ekrem başkan için, bu ülkenin tüm vicdanlı insanları için istiyoruz. Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. “Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlığa karşı, gençlerin, kadınların, emeklilerin, işçilerin ve hatta susturulmak istenen hayvanların sesi olmak için yürüyoruz” diyen CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ise “AKP iktidarı meşruiyetini her geçen gün yitiriyor” dedi.