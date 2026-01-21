Demokrat Mühendisler EMO Ankara Şubesi yönetimine geçmeye hazırlanıyor: Elektrik Mühendisleri Odası, özerk yönetime kavuşacak

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, 7-8 Şubat tarihlerinde Ankara Atatürk Lisesi’nde gerçekleştirilecek genel kurul ve seçimlerle yeni yönetimini belirlemeye hazırlanıyor. Demokrat Mühendisler, Ramazan Pektaş başkanlığındaki "Mavi Liste" ile yönetime aday olduklarını açıkladı. “Kökleri sağlam, dalları genç bir EMO” sloganıyla yola çıkan grup, mevcut yönetiminin şubeyi Cumhur İttifakı'nın vesayetine sokmakla eleştiriyor.

‘ETKİNLİKLER ŞUBENİN MOTORUDUR’

Seçimlerde demokrat mühendislerin başkan adayı olarak çıkacak Ramazan Pektaş, gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti. Pektaş, şube yönetiminde eleştirdiği noktaları anlatarak hangi noktaları geliştireceklerini açıkladı.

Daha önce 2006-2012 yılları arasında şube başkanlığı yapmış olan Pektaş, “Bir meslek odasının şubesi, etkinlik yapmıyorsa hiçbir şey yapmıyordur. Çok fazla etkinlik yapmış bir başkan olarak söylüyorum ki, etkinlikler şubenin motorudur. Etkinlik yapmazsanız şubeniz toplumsal karşılığını kaybetmeye başlar. Maalesef bu durumu son yıllarda yaşadık. Bizim en önemli hedeflerimizden biri, hep birlikte tek vücut halinde çalışmak. Etkinlik yapamayıp mazeret üreterek buradan kurtulmaya çalışmak doğru bir tavır değil. Hiçbir faaliyet yapmayıp başkalarının etkinliğinde boy göstermekle etkinlik yapmış olmazsınız. Bizim geçmişte yaptığımız etkinliklerimiz, bu kapsamdaki diplomalarımızdır” dedi.

‘HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN UZANTISI OLMAYIZ’

Oda yönetimlerinin özerk olması gerektiğini vurgulayan Pektaş, “Odaların özerk bir yapısı vardır. Kamu kurumu niteliğinde meslek odaları, yönetimini her iki yılda bir özerk yapılarıyla seçip belirlerler. O yüzden yönetime sadece oda bünyesindekiler hesap sorar. EMO Ankara Şubesi, üyesinden aldığı güçle toplumun faydası için faaliyet gösterir. Kimseye yaranmak için, birilerine biat etmek amacıyla bulunulan pozisyonun kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Bu yaklaşımımız maalesef tüm gruplar tarafından benimsenmiyor. Siyaset bize göre günlük siyasi çekişmelerin dar anlamını aşan bir şeydir. Biz mesleğimizin siyasetini yapıyoruz. Toplumun lehine olacak şeylerin politikasını yapıyoruz. Ama hiçbir zaman bir siyasi organ veya partinin uzantısı, sözcüsü olmayız. Merkezi ya da kendilerine yakın buldukları yerel yönetimlerin üzülmemesi için bazı konuları pas geçen anlayışlar da var. Bizim bu konuda kimseye yaranacak durumumuz yok Şu an iki veya üç liste olacak, muhtemelen burada herhangi bir organik siyasi bağı olmayan tek kişi benim” ifadelerini kullandı.

‘OY FIRSATÇILIĞI YAPIYORLAR’

Ankara şubesinin çok geniş bir coğrafyayı temsil ettiğini belirten Pektaş, “Geniş coğrafya içinde temsilciliklerimiz var. Şubecilik edmek, Afyonkarahisar’a telefon edip ‘şunu yapın’ demek değil. Biz oralara gidip etkinlikler yaptık Ama şu an görüyoruz ki, 2 yıl boyunca bu konularda hiç faaliyet yapmayan, hatta denetimleri bile telefonla yapan anlayış, birkaç temsilciliği, sizi şube yapacağız diyerek hassasiyetleri kaşıyıp oy fırsatçılığı yapıyor. Bunun belli şartları var ve genel kurulda kabul edilmesi gerekiyor. Biz şube olarak yalnızca tavsiye edebiliriz. Temsilciliğe gidip şube yapacağız diye kandıramayız” diye konuştu.

‘HERKESE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ OLMALI’

Gençlerin, kadınların, işsizlerin, genç mühendislerin, kamuda çalışanların hepsinin bizim üyemiz olduğu gerçeğinden hareketle hepsine yönelik sözümüz ve onları daha iyi yerlere getirebilecek çalışmalarımızın olması gerekiyor. Bunu sadece yönetim aracılığıyla değil, komisyonlarımızla da yapacağız. Çok sesli bir ortam yaratacağız. Bu ortamdaki sesleri süzgeçten geçirip gerçekleştireceğiz. Demokrat mühendisler, her koşulda barışı, demokrasiyi, insan haklarını, düşünce özgürlüğünü savunmak için mücadele edecekler” dedi.