Denetlenen tesis sayısı geçen yılın yarısına düşerken belirlenen hedef tutmadı: Facialardan ders çıkarılmıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TBMM’ye sunulan 2026 Yılı Bütçe Teklifi’nde, bakanlığın faaliyetlerine ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre, turizm gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2024’te yüzde 5’ti. Bu yıl yüzde 4.3’e inmesi bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise yüzde 4.2. Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı geçen yıl 62.3 milyondu. Bu yıl 65 milyona çıkması bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise 69 milyon.

PAKET TUR HARCAMALARI

Yurtdışından tur operatörleri aracılığıyla gelen ziyaretçilerin paket tur harcamaları geçen yıl 17.4 milyar dolardı. Bu yıl sonunda 18.1 milyar dolar olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise 19.5 milyar dolar. Yurtiçi seyahat sayısı geçen yıl 55 bin 368’di. Bu yıl sonunda 71 bin 363’e çıkması öngörülüyor.

BİN DOLAR OLMADI

Ziyaretçi başına ortalama harcama geçen yıl 959 dolardı. Bu yıl bin dolar olarak planlanmıştı. Ancak yıl sonu gerçekleşmenin 985 dolar olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef 996 dolar.

DENETLENEN TESİS SAYISI AZALDI

Verilere göre, denetlenen turizm tesisi sayısı geçen yıl 7 bin 380’di. Bu yıl 4 bin 200 tesisin denetlenmesi planlanıyordu. Ancak yıl sonunda gerçekleşmenin 3 bin 750 tesis olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef 4 bin tesisin denetlenmesi. 2027’de 4 bin 300, 2028’de 4 bin 700 tesisin denetlenmesi öngörülüyor. Turizm işletmesi belgesi düzenlenen tesis sayısı geçen yıl 22 bin 88’di. Bu yıl 25 bine, gelecek yıl da 25 bin 300’e çıkması bekleniyor.

Yaygın turizm eğitim programlarına geçen yıl bin 223 kişi katılmıştı. Bu yıl 4 bin 100 kişinin katılması planlanıyordu. Ancak katılımcı sayısının 600’de kalması bekleniyor.