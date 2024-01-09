"Deney hayvanları yerine kendi bedenlerimizi bağışlıyoruz"

Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:07

Güncelleme: 09.01.2024 - 15:07

AKP’li Fatma Seniha Nükhet Hotar rektörlüğündeki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından yapılan “Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı”nın kapatılması için hayvanseverler rektörlük önünde toplandı. Emniyet, geniş güvenlik önlemleri aldığı rektörlük binası önünde ve kaldırımda toplanmaya izin vermezken, yapılan müzakereler sonucunda grup yolun karşısında basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Hayvan deney laboratuvarlarına hayır” pankartı açan grup deney hayvanlarının görsellerinin yer aldığı ve “Benim bedenim, benim iradem, benim hakkım”, “Onlar kobay olmasınlar, biz kadavra oluruz” yazan dövizler taşıdı. Şiddetli sağanak altında yapılan açıklamada hayvan üzerinde yapılan deneylerin olumsuzlukla sonuçlanmasına rağmen deneylerin sürdüğünü vurgulayan Mülkiye İzmir Hayvan Hakları Grubu Başkanı Mete Hüsünbeyi, “Dünyada birçok üniversitede olduğu gibi ülkemizde de Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi hayvan deneyini kaldırmıştır. Ülkemizde 120'den fazla Hayvan Deney Laboratuvarı bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi 10 kilo üstü hayvanlara yönelik 2. laboratuvarını yapmaktadır. Bilginin, bilimin geliştiği bu dönemde çağ dışı kalmış hayvan deneylerinden vazgeçilmeli, hayvan deney laboratuvarları alternatif bilimsel araştırma laboratuvarlarına dönüştürülmelidir. Biz irademizle kendi bedenlerimizi bilim ve eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere kadavra olarak bağışlıyoruz. Bir sömürü biçimi olan hayvan deneyleri vahşetinden vaz geçilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.