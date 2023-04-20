Deniz Gezmiş'in abisinden Aksakal'ın ifadelerine tepki: ‘Onlar 6. Filo’yu kıble yaparken Deniz’ler mücadele ediyordu’

Yayınlanma: 20.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 04:00

Seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini duyuran DSP Genel Başkanı Önder Aksakal dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aksakal katıldığı programda, “Deniz Gezmiş’ler, emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirdi çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Amerikan karşıtıdır; DSP, Amerikan karşıtıdır” dedi. Aksakal’ın bu sözleri ise birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. 68 kuşağının önderlerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile ABD’nin yeşil kuşak projesinin sonucu büyüyen siyasal İslamcıların yan yana getirilmesine Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş de tepki gösterdi.

SÖYLENENLER HÜKÜMSÜZ

Cumhuriyet’e konuşan Bora Gezmiş “Bugün Önder Aksakal’ın dahil olduğu ittifak ve birlikte yol yürüdüğü kişiler 68’de Amerikan 6. Filosu’nu kıble yapıp namaz kılarken Deniz ve arkadaşları Amerikan askerlerini denize döküyordu. Nasıl yan yana gelebilirler, herhalde Aksakal bunu rüyasında falan görmüş olmalı” diye konuştu. Gezmiş konuşmasının devamında Aksakal’la ilgili şu eleştirilerde bulundu: “Deniz’in itibarından yararlanarak kendisine paye çıkartan bir kişi. Bülent Ecevit’in de adını anıyor. Ecevit de Amerika’ya karşı Kıbrıs harekâtı’nı yapmıştır.” Bora Gezmiş sözlerini “Deniz Gezmiş ve arkadaşları bugün yaşasaydı. Türk siyaseti çok farklı olurdu. Onları katlederek Türkiye’nin geleceğini imha ettiler. Deniz’in halkın gözündeki değeri bellidir onun dışında söylenen şeyler ise hükümsüzdür” ifadeleriyle noktaladı.