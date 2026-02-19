İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir gözaltına alındı. Peki, Deniz Sinan Demir kimdir? İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir neden gözaltına alındı?

DENİZ SİNAN DEMİR KİMDİR?

Deniz Sinan Demir, özellikle sosyal medya platformlarında geniş takipçi kitlesine sahip bir fenomen olarak biliniyor.

DENİZ SİNAN DEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir, sosyal medyada açtığı bir canlı yayında kullandığı ifadelerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.