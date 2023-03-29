Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Öztürk: Marmara sanayisi İzmir’e kayabilir

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:44

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 09:44

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 50 bini aşkın yurttaşın yaşamını yitirmesine yol açan deprem felaketi sonrasında, iş dünyası ülkedeki üretim ve sanayi tesislerinin merkezi halinde bulunan Marmara için kaygı dolu bir bekleyişe girdi.

Deprem riski bulunan alanlarda kurulu sanayi tesisleri ve limanların ülke ekonomisinin geleceği açısından tehlike teşkil ettiğine değinen Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, meclis toplantısında yaptığı açıklamada İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin alternatif bir adres olabileceğini kaydetti.

6 Şubat’ta yaşanan afet sonrasında ülke genelindeki limanlarda karşı karşıya kaldıkları deprem riskine dair konuşan Öztürk, “Ülkemiz limanlarının yüzde 72’si deprem riski yüksek olan bölgelerde yer alıyor. Limanlarımızı da depreme dayanıklı hale getirmemiz gerekir. Marmara en fazla limanımızın olduğu bölge. Bu konuda bilimsel bir çalışma yapılması ve önlemler alınması gerekiyor. Bu anlamda risk üzerindeyiz. Olası İstanbul ve Marmara depremleri sebebiyle alternatif sanayi olabilecek yerlere bakılıyor. Bu anlamda İzmir alternatif olabilir. Üretim tesislerinin doğru yere kurulması ve lojistik altyapının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalı. Çandarlı Liman projesi artık raftan indirilmelidir. Kemalpaşa Lojistik Merkezi artık hizmete açılmalıdır. İzmir limanlarına bağlanacak demiryolu ve karayolu yatırımlarına değer verilmelidir. Bulunduğumuz coğrafya bu anlamıyla önemli” diye konuştu.