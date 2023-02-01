Deniz turizmi 2023 yılından umutlu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:15

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 09:53

Yılın ilk meclis toplantısında konuşan Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, sektörün 2023 beklentileri ve deniz turizminde yaşanan gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Deniz turizmini geliştirmek ve turist sayısını arttırmak amacıyla yurt dışında çeşitli organizasyonlara katıldıklarını belirten Öztürk, “Bu yılın geçen yıldan çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. 27 ile 30 Mart tarihleri arasında Miami’de dünyanın en önemli kruvaziyer buluşmasında ülkemiz, bölgemiz ve İzmir’deki limanları tanıtıp, önde gelen kruvaziyer firmalarının yetkilileri ile buluşacağız. Geçen yıl turizm gelirimiz 46 milyar dolara ulaştı. Bu çabalarımızın sonucu olarak, 2023’te ülkemize daha fazla döviz geliri kazandıracağımıza inanıyoruz. Pandemiden önce İzmir’de gemi yoktu. İzmir için el birliği ile bir şeyler yapmak istiyoruz. Şimdiden 18 geminin rezervasyon yaptı. Kuşadası ise 600 gemi bekliyor” dedi. Öztürk ayrıca İzmir-Selanik arasında gerçekleştirilen vapur seferleriyle ilgili olarak da “Yeniden yaratmak zor kaybetmek kolay. Tüm koordinasyonu kuracak kişiler bir masa etrafında toplanıp çalışmalar yapacak” dedi.