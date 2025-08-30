Deniz Yavuzyılmaz: ‘Erdoğan, İBB Başkanı olduktan 2,5 ay sonra 5 ayrı şirketten huzur hakkı almaya başladı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X’te dikkat çeken bir belge paylaştı. Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, yalnızca 2,5 ay sonra belediyeye bağlı şirketlerden de huzur hakkı almaya başladığını açıkladı.

Paylaşılan 10 Haziran 1994 tarihli belgede, Erdoğan’ın aynı anda İSFALT, İSBAK, Dünya Ticaret Merkezi A.Ş., Halk Ekmek ve İstanbul Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu başkanlıklarından maaş aldığı görülüyor.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sadece 2,5 ay sonra;

Belediye başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 5 şirketten daha huzur hakkı almaya başladığını tespit ettik.

1994’te her ay 6 maaşla başladılar, 1995’te 8 maaşa çıktılar!

Daha yolun en başında, ilk fırsatlarında vatandaşın bindiği gemiden inip başka gemiye bindiler.”

